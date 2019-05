Grünes Licht für die Preußen – Lizenz für 3. Liga ist sicher

Münster -

Am Dienstag lief die Frist für die Nachbesserungen bei der Lizenzvergabe in der 3. Liga ab. Wie erwartet, erhielt der SC Preußen Münster die Lizenz für eine neunte Saison in der Drittklassigkeit. Zunächst bestätigte der DFB den Eingang der Dokumente und teilte dann Geschäftsführer Bernd Niewöhner mit: „Aus unserer Sicht sind die Bedingungen erfüllt. Wir werden das dem Beschwerdeausschuss mitteilen.“