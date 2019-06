Auf den genauen Drittliga-Spielplan muss Preußen Münster noch eine ganze Weile warten. Weil die DFL erst am 28. Juni die Ansetzungen für die 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht, kann der zuständige DFB für die 3. Liga erst in der ersten Juni-Woche nachziehen. Einen exakten Termin nannte der Verband allerdings nicht. Problematisch: Die erste Runde findet bereits vom 19. bis 22. Juli statt. Es bleiben also gerade mal zwei oder zweieinhalb Wochen für die Vereine, um Spieltag eins logistisch zu planen. Der SCP begann zuletzt zweimal auswärts, wäre demnach also eigentlich mal wieder mit einem Heimspiel an der Reihe.