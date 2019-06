Münster -

Von Thomas Rellmann

Von der A-Junioren-Westfalenliga in die 3. Liga in nur 18 Monaten: Marcel Hoffmeier geht in die Offensive. Logisch: Das entspricht seiner Position auf dem Feld. Bei Preußen Münster will der 19-Jährige jetzt den nächsten Karriereschritt machen. [Mit Video]