So viel ist amtlich: Keiner in der aktuellen Preußen-Mannschaft kennt Trainer Sven Hübscher besser als Fridolin Wagner. Immerhin brachte der Coach den Neuzugang quasi von seiner jüngsten Station Werder Bremen II mit an die Hammer Straße. Natürlich sagt der 21-Jährige jetzt nichts Schlechtes über seinen Wegbegleiter.