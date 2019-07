1:3-Niederlage der Preußen – doch Trainer Hübscher bleibt gelassen

Sven Hübscher wirkte fast schon tiefenentspannt, als er nach der 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Heracles Almelo seine Sicht der Dinge erläuterte. Schwarzsehen war dem Trainer von Fußball-Drittligist Preußen Münster in diesem Moment fremd, ganz fremd. Er versuchte die Generalprobe, die er gar nicht als diese einstufen wollte, zu relativieren. Nur keine Panik, nur keine voreiligen Schlüsse, denn: „Die erste Halbzeit war okay. Nach der Pause fehlte uns der Mut.“ Problemberge der unlösbaren Art bauten sich vor ihm an den Hängen der Baumberge nicht auf. Und: „Ich spüre die Erwartungshaltung, dass wir einen niederländischen Erstligisten an die Wand spielen müssen.“ Das wäre falsch, sagt er.

Im siebten und letzten Testspiel, sechs Tage vor dem Saisonstart beim TSV 1860 München, war das eine Begegnung, in der der SCP zum einen auf hohem Niveau gefordert wurde, und zum anderen der SCP mit Sicherheit noch nicht im Intensitätsmodus einer Punktpartie angelangt war. Hübscher, der Antwerpen-Nachfolger, stellte klar, dass er auch hier etwas ausprobiert hat. Anders war seine finale Aussage auch nicht zu bewerten: „Die elf Spieler von Billerbeck werden mit Sicherheit nicht die elf Starter von München sein.“

Sechs Neue in Startelf

Im letzten Test standen sechs Zugänge in der Startelf, vor allem Nico Brandenburger im zentralen Mittelfeld schien nach überstandener Verletzung Spielpraxis zu benötigen. Er bekam richtig Druck durch die Heracles-Offensive. Dass es zur Pause 0:0 stand, hing mit einem gut aufgelegten Torwart Max Schulze Niehues zusammen.

Größtes Manko des Tages war aber der Abschluss, der SCP hatte nur wenige Chancen durch Luca Schnellbacher (5.), Lucas Cueto (89.) und einen Pfostentreffer von Naod Mekonnen (90.). Almelo machte das deutlich besser, schaltete bei den Angriffen griffiger um und war auch vor dem Tor zielstrebiger. Nach der Pause trafen Niels Leemhuis, Dabney dos Santos und Joey Konings, während Rufat Dadashov ein Elfmeterpräsent in der 55. Minute sicher verwandelte.

Vier Fragen an Ole Kittner Drei Gegentore im letzten Testspiel vor dem Saisonstart – Abwehrchef Ole Kittner wollte das nicht dramatisieren. Wie fällt das Fazit nach dem 1:3 aus? Ole Kittner: Teils, teils. Ein, zwei Passagen waren gut, mit guten Ideen von uns. Einige Ballverluste dürfen wir uns andererseits nicht erlauben. Almelos Kombinationen haben wir gut kontrolliert, bei tiefen Bällen hatten wir dagegen Probleme. Was macht Mut? Kittner: (lacht) Die Schiri hat gesagt, wir wären besser als Viktoria Köln am Abend zuvor gewesen. Machen Sie sich Sorgen vor dem Saisonstart? Kittner: Nein. Was wird in München anders sein? Kittner: In München wird es vor allem um Mentalität gehen, um noch mehr Konzentration, das wird entscheiden. ...

Findungsphase läuft weiter

Also, es bleibt noch etwas zu tun, die Hierarchie im Team um den neuen Kapitän Julian Schauerte muss sich noch finden, die Abstimmung kann noch nicht hundertprozentig sein. Dabei gab es Lob nicht nur vom Gegner, sondern auch vom Unparteiischen. „Ich fand Münster körperlich besser und kompakter in der Spielanlage als Viktoria Köln. Da könnte der SCP schon einen Schritt weiter sein“, unkte Almelos deutscher Trainer Frank Wormuth. Am Freitag hatte Heracles an gleicher Stelle Drittliga-Aufsteiger Köln mit 3:0 bezwungen.

Und wem das nicht genug war, der durfte auch noch dem Schiedsrichter Unger glauben, der Ole Kittner nach Spielschluss flüsterte, dass Köln tatsächlich schwächer gewesen wäre als der SCP. Na, immerhin, oder?

Mannschaftsaufstellung:

SCP: Schulze Niehues - Schauerte (77. Tezel), Kittner, Scherder (70. Erdogan), Heidemann - Wagner (77. Mekonnen), Brandenburger (46. Rodrigues Pires) - Schnellbacher (60. Hoffmann), Mörschel, Özcan (60. Cueto) - Dadashov.

Tore: 0:1 Leemhuis (47.), 1:1 Dadashov (55. FE), 1:2 dos Santos (65.), 1:3 Konings (75.)