Zum Auftakt der 12. Drittliga-Saison treffen am Freitagabend der TSV 1860 München und der SC Preußen Münster in der ehrwürdigen Arena an der Grünwalder Straße aufeinander. Die Vorfreude ist groß: Die beiden Traditionsclubs spielen vor ausverkauftem Haus. Anstoß ist um 19 Uhr - wir berichten live von der Partie.