München -

Zum Auftakt der 12. Drittliga-Saison trafen am Freitagabend der TSV 1860 München und der SC Preußen Münster in der ehrwürdigen Arena an der Grünwalder Straße aufeinander. Die Vorfreude war groß, die Spannung auch. Unterm Strich sprang bei der Partie ein Punkt für die Preußen raus.