Rostock -

Gelingt der erste Auswärtssieg? Preußen Münster startet am Samstag (14 Uhr) den vierten Anlauf in dieser Saison als Gast im Ostseestadion von Hansa Rostock. Der Trend spricht für den SCP: In sieben Gastspielen in der 3. Liga in Rostock verlor Münster nur einmal und gewann vier Begegnungen.