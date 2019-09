Münster -

Von Alexander Heflik

Offensivkraft Maurice Litka hat einen Plan. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen von Preußen Münster will er notfalls "das Stadion abreißen", um am Ende siegreich vom Feld zu gehen. Der Neuzugang vom FC St. Pauli hofft dabei auf eine gute Kulisse im Preußenstadion im Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstag um 14 Uhr.