Preußen-Präsident Christoph Strässer – geht er oder bleibt er?

Die Diskussion über das Preußenstadion wurde 1991 mehrstimmig vorangetrieben. Zu Beginn des Jahres besprach der Sportausschuss der Stadt noch eine Beschlussvorlage des Stadtplanungsamtes und plante, die Verwaltung zu beauftragen, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes die Voraussetzungen für einen möglichen Neubau des Stadions in Berg Fidel zu schaffen.

Jedoch schien ein Stadion-Neubau immer unwahrscheinlicher. Die Aktion "Rettet das Preußen-Stadion", von Preußen-Fan Werner Klöver ins Leben gerufen, versuchte weiterhin Aufmerksamkeit zu wecken. Klöver selbst hatte vor, sich am Haupteingang des Stadions anzuketten. Und auch der SC Preußen sprach sich im April desselben Jahres für einen Neubau an anderer Stelle aus. Nach Ansicht des damaligen Preußen-Präsidenten Helmut König würde ein neues Stadion den Klassenerhalt und die damit verbundene Finanzierung des Vereins sichern, eine Renovierung des Stadions an der Hammer Straße wäre hingegen fatal: "Wird kein neues Stadion gebaut", so König, "ist das wirtschaftliche Überleben des Vereins stark gefährdet."

Überlegungen zur Finanzierung eines neuen Stadions kamen auch von Günter Bahr, damaliger Polizeidirektor an der Führungsakademie der Polizei in Hiltrup. Ein neues Stadion müsse für Mehrzweckveranstaltungen geeignet sein, den Besuchern sollte außerdem Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen zu Halle Münsterland geboten werden.