Oliver Schnitzler wird für Preußen Münster am Samstag beim Gastspiel gegen den FC Ingolstadt das Tor hüten. Der etatmäßige Schlussmann mit Max Schulze Niehues zog sich einen Bandscheibenvorfall zu – Ausfallzeit offen. Trainer Sven Hübscher sagte zum erzwungenen Torwartwechsel: „Das ist die Chance für Oliver.“

Das 30 Jahre alte Schulze Niehues hatte bislang alle zwölf Punktpartien in dieser Saison für den SCP bestritten. Wie schon in der Vorsaison hatte er im Vergleich mit Schnitzler die Nase vorn. Seit Dezember 2017 ist Schulze Niehues die Nummer eins im Preußen-Tor, als er Nils Körber (heute VfL Osnabrück) verdrängt hatte. In der Vorsaison profitierte er von Schnitzlers Verletzung im Derby am 5. Spieltag in Osnabrück. Seitdem stand in allen wesentlichen Partien Schulze Niehues im Tor. Er hat mit einer Durchschnittsnote von 2,96 den besten Wert aller Preußenspieler in dieser Saison. Neu in das Spieltags-Aufgebot rückt Marian Prinz, der 19-Jährige hat noch keinen Drittliga-Einsatz und stand in der Vorsaison drei Mal im Kader bei Drittliga-Partien.

Vor der Begegnung bangt der SCP zudem um Angreifer Seref Özcan. Der Dribbelkünstler zog sich bei den vielen Tacklings im Heimspiel gegen Großaspach (1:1) eine Bänderdehnung im Knie zu. „Er trainiert dosiert“, hofft Coach Hübscher auf Özcans Einsatzfähgikeit am Samstag in Ingolstadt. Verteidiger Jannik Borgmann muss dagegen erneut ein paar Tage pausieren nach einem Eingriff am Zehnagel.