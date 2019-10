Aufbruchstimmung bei Preußen Münster trotz Talfahrt

Seit den aktiven Zeiten von Malte Metzelder als Fußballer sind mittlerweile schon einige Jährchen ins Land gegangen, dennoch hat der Geschäftsführer des SC Preußen Münster immer noch ein ganz feines Gespür für die Gemütslage der Spieler. Und derzeit verspürt der sportliche Leiter auf dem Trainingsplatz alles andere als Frust und Niedergeschlagenheit beim Tabellen-Vorletzten. Im Gegenteil: „Die Spieler sind voll dabei, man spürt, dass die Jungs den Bock jetzt umstoßen wollen.“ Aufbruchstimmung in schweren Zeiten.

Derzeit gibt es zwei mögliche Perspektiven auf die aktuelle Spielzeit: Die eine, zweifellos unleugbar und deprimierend, fußt auf den nackten Zahlen, auf Rang 19 in der Tabelle und eine Serie von neun sieglosen Punktspielen, die andere, ebenfalls stichhaltig und eher motivierend, legt den Fokus auf zwei starke Auswärtsauftritte bei den Spitzenteams in Halle und Unterhaching (jeweils 2:2) sowie eine phasenweise hochklassige Partie mit unglücklichem Ausgang in Ingolstadt (2:3).

„Ich bin da eher bei der zweiten Variante“, sagt Metzelder. „Und das gilt auch für die Mannschaft. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt nur auf die Tabelle zu schauen.“ Stattdessen wolle man sich auf die eigene Stärke besinnen – und das mit Vollgas. „Die Jungs geben Vollgas“, so der Eindruck von Metzelder.

Chemnitz erfolgreicher unterwegs

Trainer Sven Hübscher fährt aktuell Sonderschichten mit seinen Schützlingen, um die Energien zu bündeln und eben an diesem Wochenende endlich den Bock umzustoßen, der im konkreten Fall aus Chemnitz anreisen wird. Kein leichter Gegner, den gibt es in dieser Liga ohnehin nicht, aber auch keine Mannschaft, vor der sich der SCP verstecken muss oder darf, auch wenn der Trend eher der Freund des Gegners ist. Chemnitz hat aus den letzten drei Spielen immerhin sieben Punkte erwirtschaftet und dabei auf dem Weg aus dem Keller auch den Preußen-Adler locker überflügelt.

Doch die Preußen haben aus Ingolstadt zwar keine Punkte, aber allemal reichlich Aufwind mitgenommen, der endlich den seit dem 3. August überfälligen nächsten Höhenflug ermöglichen soll. Im August bezwang Münster im eigenen Stadion den 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 und begeisterte seine Fans mit einer eindrucksvollen kämpferischen Leistung. Auch für die Heimfans ist eine Auffrischung dieses Glücksgefühls längst überfällig. Dann könnten auch sie vielleicht die Perspektive wechseln.