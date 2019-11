Preußen Münster im Abstiegskampf: Am Samstag zählen nur Punkte

Sven Hübscher lässt sich schwer und wenn, dann auch nur ungern aus der Ruhe bringen. Im Zweifel, das betont der Trainer des SC Preußen Münster , „bin ich ohnehin jemand, für den das Glas halb voll und nicht halb leer ist“. Entsprechend entspannt gibt sich der Preußen-Trainer trotz angespannter Tabellenlage vor dem wichtigen Kellerduell gegen den Chemnitzer FC (Samstag 14 Uhr), das im schlimmsten Fall zum zehnten sieglosen Spiel in Serie werden könnte.

Immerhin gibt Hübscher zu, dass „das Glas im Moment vielleicht sogar nur viertelvoll ist“. Womit der aktuelle Pegelstand auf dem Punktekonto immer noch eher optimistisch beschrieben wäre. Elf Zähler und Platz 19 haben nach 13 Runden durchaus bedrohlichen Charakter, Hübscher verweist aber lieber auf andere Zahlen. Beispielsweise die der aktuellen Spielstatistik, die bei der abgeleisteten Gesamtkilometerzahl des Teams in 90 Minuten seit Saisonstart deutlich bergan zeigt. „Da sind wir auf einem guten Weg“, sagt Hübscher, der sich natürlich das Kilometergeld jetzt am liebsten in Punkten auszahlen lassen würde. „Darum geht es. Es ist völlig egal, ob da am Samstag Chemnitz kommt oder ein anderer Verein. Wir müssen jetzt die Punkte holen.“

Neue Optionen für Spieltagskader

Sein Team habe unter der Woche sehr gut trainiert, mit dem entsperrten Fridolin Wagner und dem auf bestem Genesungsweg befindlichen Seref Öczan. Das gibt neue Optionen für den Spieltagskader und schließlich auch nach wie vor Vertrauen in die eigenen Qualitäten. Die „individuellen Fehler“, die vor Wochenfrist in Ingolstadt das Team um den Lohn der Arbeit gebracht hätten, seien im Training be- und verarbeitet , gleichzeitig aber auch die Stärken weiter verstärkt worden.

Auch, wenn Hübscher bei der Spielvorschau sein obligatorisches Schweigegelübde beibehält, könne er sich vorstellen sein Team gegen Chemnitz, „ähnlich wie in Ingolstadt“ auflaufen zu lassen. Mit einer Dreierkette und einem Sturmtrio vorn. Vor allem die Offensivkräfte hätten in Ingolstadt die Erwartungen des Trainers absolut erfüllt. „Mit einem Stürmer der in die Tiefe attackiert ( Luca Schnellbacher ), einem, der im Strafraum präsent ist ( Heinz Mörschel )“, und einem Maurice Litka, „der auf seiner Lieblingsposition, der Zehn, sein ganzes Potenzial abgerufen hat.“

Kader von Preußen Münster - Saison 2019/20 1/36 Die Neuzugänge des SCP - hintere Reihe v.l.: Heinz Mörschel, Joel Grodowski, Fridolin Wagner, Luca Schnellbacher, Marcel Hoffmeier, Maurice Litka, Coach Sven Hübscher - vordere Reihe v.l.: Okan Erdogan, Dominik Klann, Nico Brandenburger, Naod Mekonnen, Seref Özcan und Julian Schauerte. Foto: Jürgen Peperhowe

Niklas Heidemann Noch konkurrenzlos auf der linke Seite. Nach starker Premierensaison gesetzt als Dauerläufer. Foto: Jürgen Peperhowe

Lucas Cueto Vertrag auf den letzten Drücker - Trainer Hübscher wollte ihn unbedingt halten. Hat noch viel Potenzial. Foto: Jürgen Peperhowe

Max Schulze Niehues Dauerbrenner, Nummer eins und fast schon eine kleine Vereins-Ikone. Seit 2011 im Team, zuvor auch Jugendspieler. Foto: Jürgen Peperhowe

Marcel Hoffmeier Kommt mit 19 Jahren aus der Regionalliga (Lippstadt). Er versucht sein Glück als Profi und kann es kaum erwarten. Foto: Jürgen Peperhowe

Joel Grodowski Kommt aus Hamm (Oberliga), soll auch in der U 23 spielen. Pech mit einer schweren Schulterblessur. Foto: Jürgen Peperhowe

Fridolin Wagner Er kennt Trainer Sven Hübscher aus seiner Zeit bei Werder Bremen II. Und schwärmt in höchsten Tönen. Foto: Jürgen Peperhowe

Luca Schnellbacher Seuchenjahr in Aalen, aber mit neuem Elan nach Münster gekommen und auf vielen Positionen einsetzbar. Foto: Jürgen Peperhowe

Okan Erdogan Vielversprechende Ansätze in der Vorbereitung. Noch zurückhaltend als Neuzugang aus der Regionalliga. Foto: Jürgen Peperhowe

Heinz Mörschel Bislang letzter Einkauf. Sammelte bei Holstein Kiel schon Zweitliga-Einsätze, ist aber erst 21 Jahre alt. Foto: Jürgen Peperhowe

Philipp Hoffmann Auch schon seit vier Jahren beim SCP. Dauerläufer auf der rechten Seite, stark bei Kontern. Foto: Jürgen Peperhowe

Marian Prinz Erstes Seniorenjahr für den Junioren-Nationalspieler. Als U-23-Keeper sicher öfter auf der Bank. Foto: Jürgen Peperhowe

Dominik Klann Aufgestiegen mit der zweiten Mannschaft und nun mit der Chance, sich zu zeigen. Foto: Jürgen Peperhowe

Simon Scherder Schon seit 2006 ein Preuße, zuletzt Kapitän und erneut ein Anwärter auf die Binde am Arm. Foto: Jürgen Peperhowe

OIe Kittner Ur-Münsteraner und Everybody‘s Darling. Als Abwehrchef wie als Führungskraft sehr wertvoll. Foto: Jürgen Peperhowe

Naod Mekonnen Ausgebildet bei RB Leipzig und extrem ehrgeizig, auch neben dem Platz als angehender Student. Foto: Jürgen Peperhowe

Ugur Tezel Sein erstes Jahr im SCP-Trikot verlief mehr als durchwachsen. Hofft auf eine neue Chance. Foto: Jürgen Peperhowe

Rufat Dadashov Nach seiner Länderspielreise mit zwei Wochen Sonderurlaub, aber jetzt top-motiviert. Will seine Torquote steigern. Foto: Jürgen Peperhowe

Kevin Rodrigues Pires Nach dem Weggang seiner Nebenleute plötzlich Mittelfeldchef. Spielt aktuell stark auf und tritt auch die Standards. Foto: Jürgen Peperhowe

Maurice Litka Eigentlich ein Ur-St. Paulianer, aber jetzt lässt er sich voll auf Preußen ein. Gute Ansätze in der Vorbereitung. Foto: Jürgen Peperhowe

Nico Brandenburger Blöder Start mit einer kleinen Verletzung im Auftakttraining. Auf Dauer aber Kandidat für die Startelf. Foto: Jürgen Peperhowe

Seref Özcan Wagt den Sprung aus der Regionalliga Nordost in die 3. Liga. Berater ist Ex-Preuße Sercan Güvenisik. Foto: Jürgen Peperhowe

Oliver Schnitzler Angebot aus Unterhaching, doch der Reservist musste bleiben. Will Schulze Niehues mutig angreifen. Foto: Jürgen Peperhowe

Julian Schauerte Potenzieller neuer Leitwolf auf der rechten Seite. Bringt 31 Jahre und viel Erfahrung mit. Foto: Jürgen Peperhowe

Jannik Borgmann Der Schlaks (1,97 Meter) boxt sich durch, hat langfristig verlängert und geht bald noch studieren. Foto: Jürgen Peperhowe

Malte Metzelder Sportdirektor und Geschäftsstellenleiter SC Preußen Münster Foto: Jürgen Peperhowe

Helge Dahms Zeugwart Foto: Jürgen Peperhowe

Lukas Brüggemann Physiotherapeut Foto: Jürgen Peperhowe

Dr. Tim Hartwig SCP-Mannschaftsarzt Foto: Jürgen Peperhowe

Dr. Cornelius Müller-Rensmann Orthopäde und Sportmediziner Foto: Jürgen Peperhowe

Matthias Sieme Physiotherapeut Foto: Jürgen Peperhowe

Milenko Gilic Torwarttrainer Foto: Jürgen Peperhowe

Tim Geidies Athletiktrainer Foto: Jürgen Peperhowe

Tobias Hellwig Co-Trainer Foto: Jürgen Peperhowe

Arne Barez Co-Trainer Foto: Jürgen Peperhowe

Sven Hübscher Trainer Foto: Jürgen Peperhowe

Gedeckt wird diese Einschätzung durch das statistische Grundlagenwerk, das Schnellbacher und Mörschel in Ingolstadt als Dauerläufer der Preußen identifiziert hat. „Und Mörschel mit den meisten Sprintmetern, was seinem Spiel und seiner Torgefährlichkeit sehr zu Gute kommt.“

Die Probleme bei „der Verteidigung im 16er“, die in diesem Wortlaut erstmals beim 2:2 in Unterhaching aufgetaucht und auch in Ingolstadt letztlich Schlüssel zum Misserfolg waren, haben in der Trainingswoche ebenfalls eine Hauptrolle gespielt – im Optimalfall sind sie bis Samstag (14 Uhr) ausgeräumt.