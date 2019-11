Münster -

Von Thomas Rellmann

Es war unter dem Strich das elfte Spiel in Folge ohne Sieg - und dennoch eine der besseren Preußen-Leistungen. „Normalerweise würde man sagen ein Punkt gegen Braunschweig ist okay. Das einzige was nervt, ist die Tabellensituation“, sagt Trainer Sven Hübscher. Die Noten können sich entsprechend sehen lassen.