Rufat Dadashov hat bereits am Freitag seine Länderspielreise abgebrochen und ist nach Münster zurück gekehrt. Der Preußen-Stürmer, der im aserbaidschanischen Kader für die bedeutungslosen EM-Qualifikationsspiele gegen Wales und in der Slowakei stand (Samstag und Dienstag), hatte sich am Montag bei seinem Jokereinsatz gegen Eintracht Braunschweig eine leichte Oberschenkelblessur zugezogen.

Nach Baku flog er tags darauf mit grünem Licht der Ärzte dennoch. Da die Verletzung aber nicht besser wurde und er beim Nationalteam ohnehin nicht trainieren konnte, ging es schnell wieder nach Deutschland.

Damit gäbe es, sofern der 28-Jährige fit wird, auch keine Hektik bei der Anreise zum nächsten Drittliga-Spiel in Zwickau, die die Mannschaft am Freitag antritt. Dadashov hätte allerfrühestens am Donnerstag wieder das Vereinstraining aufnehmen können.