Münster -

Von Thomas Rellmann

Kämpferisch war das weitgehend in Ordnung, was die Preußen gegen Waldhof Mannheim bis zum Ausgleich zeigten. Die Verunsicherung, die früh spürbar war, und die hängenden Köpfe nach dem 1:1 fanden aber auch Berücksichtigung in der Benotung.