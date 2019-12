Münster -

Von Thomas Rellmann

Luca Schnellbacher kennt die aktuelle Situation, in der sich Preußen Münster befindet nur zu genau. Im vergangenen Jahr stieg er schon mit dem VfR Aalen aus der 3. Liga ab. Mit 25 ist der Angreifer schon einer der erfahrenen Köpfe im Team – und will alles daran setzen, dass der SCP diesmal drin bleibt. Was anders laufen muss als bei seinem Ex-Club, erläutert er im Interview.