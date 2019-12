Diese vereinsinterne Bestmarke, dieses rekordverdächtige negative Abschneiden, ist nun eingestellt. 55 Jahre nachdem der SC Preußen Münster in der 1. Bundesliga in 14 Partien ohne Sieg blieb, gelang dem aktuellen Drittliga-Team das gleiche Kunststück. Vierzehn. 14. Genauso so viele Punktspiele. Seit 127 Tagen ist der SCP erfolglos. Es ist eine sportliche Bankrotterklärung.