Sobald irgendwo in der Republik ein Club auf Trainersuche geht, beginnt es in den Gerüchteküchen zu brodeln und zu qualmen. Natürlich ruft auch die Nachfolgefrage in Münster sämtliche Küchenlehrlinge auf den Plan. Einer der heiß gehandelten Kandidaten hat sich höchst persönlich aus der Liste streichen lassen. Claus-Peter Wollitz hat seinen Vertrag beim Regionalliga-Spitzenreiter Energie Cottbus am Freitagnachmittag aufgelöst – und war damit die perfekte Zutat für ein ganz heißes Gerücht. Aber der 54-Jährige stellte gegenüber der Lausitzer Rundschau klar, dass Münster und Wollitz aktuell kein gutes Menü abgeben: „Wenn sich die Möglichkeit ergibt, kann es sein, dass ich ab Januar wieder als Trainer arbeite“, sagt „Pele“ Wollitz, aber: „Einen Wechsel zu Preußen Münster schließe ich aus.“