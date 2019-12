Trainersuche bei Preußen Münster: Kommt Sascha Hildmann?

Noch läuft auch dieser Name in der Kategorie „Gerücht“, doch erstens ist man in der Causa „ Preußen Münster “ mangels handfester Fakten und fortschreitender Zeit dankbar für jedes Gerücht, zweitens passt der Name durchaus ins gesuchte Profil. Laut der Mediasportservice-Agentur MSPW und 3.-Liga.com könnte Sascha Hildmann neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten werden.

Der 47-jährige Fußball-Lehrer ist seit seiner Freistellung beim Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern im September dieses Jahres verfügbar und könnte demnach im neuen Jahr das schwierige Projekt Klassenerhalt anführen. Hildmann trainierte in Liga drei bereits die SG Sonnenhof Großaspach, Münster wäre damit seine dritte Station in dieser Spielklasse. In Großaspach brachte es der Trainer auf einen Punkteschnitt von 1,34 Zählern, in Kaiserslautern waren es 1,55 – beides dürfte bei den Preußen nicht reichen...