Liveticker: FC Schalke 04 II - Preußen Münster

Gelsenkirchen -

Fußball-Drittligist SC Preußen Münster bestreitet am Samstag eine Testpartie in Gelsenkirchen unter Ausschluss der Offentlichkeit. Gegner ist ab 14 Uhr der Tabellen-11. der Regionalliga West - der FC Schalke 04 II. Für SCP-Coach Sascha Hildmann ist es eine wichtige Station auf dem Weg, eine schlagkräftige Formation für den Punktspielstart am 25. Januar in Jena zu finden. Wir berichten live von der Partie.