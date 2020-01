Der 28-Jährige habe in den zurückliegenden Wochen gegenüber dem Verein wiederholt zum Ausdruck gebracht, nicht mehr im Preußentrikot auflaufen zu wollen, teilte der SC Preußen mit. Um die eigene Mannschaft und die Ziele des Clubs zu schützen, seien die Verantwortlichen dem Wunsch des Spielers schließlich nachgekommen. Über die Ablösesumme für Dadashov wurde "Stillschweigen" vereinbart, so der Verein.

Stellungnahme von Malte Metzelder

„Wir brauchen Spieler, die sich gerade in der jetzigen Situation bedingungslos in den Dienst der Mannschaft stellen und sich zu 100 Prozent zu den Zielen des Vereins bekennen. Leider möchte Rufat kein Teil mehr dieser Mannschaft sein und hat seine persönlichen Ziele gegenüber denen seiner Teamkameraden in den Vordergrund gerückt“, kommentiert Malte Metzelder, Geschäftsführer Sport, den kurzfristig zustande gekommenen Transfer.

Dadashov beim SCP: Eine Kurz-Bilanz

Rufat Dadashov wechselte im Sommer 2018 als Toptorjäger der Regionalliga Nordost an die Hammer Straße, konnte aber nicht sofort an seine beeindruckende Torquote anknüpfen. Trotzdem zählte er in der abgelaufenen Saison mit acht Treffern aus 32 Spielen zu den treffsichersten Preußen. In der laufenden Spielzeit konnte er in 20 Einsätzen sechs Tore erzielen und sich über seine Drittligaeinsätze auch wieder für die aserbaidschanische A-Nationalmannschaft empfehlen.