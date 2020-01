Münster -

Von Thomas Rellmann

Für eine gewisse Zeit sah es so aus, als habe Oliver Steurer den Sprung zum Zweitliga-Profi geschafft. Doch dann kam in Heidenheim eine Verletzung dazwischen. In Uerdingen war’s eine Erkrankung – und nun ist er bei den Preußen gelandet. Die fahnden derweil weiter nach einem Angreifer.