SCP-Neuzugang Löhmannsröben: „Ein Heavy-Metal-Konzert ist nichts dagegen“

Jena -

Wegen seiner klaren Worte, vor allem aber aufgrund seiner Fähigkeiten als Leader haben die Preußen in dieser Winterpause Jan Löhmannsröben verpflichtet. Nach dem Auftaktsieg in Jena, der so unglaublich wichtig war, sprach der 28-Jährige im Audio-Interview über seinen Brummschädel, seine Beziehung zu den Thüringern und den Spaß am Abstiegskampf.