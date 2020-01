Das aktuell größte Talent im Nachwuchs des SC Preußen steht kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen . Deniz-Fabian Bindemann , der für die B-Junioren in der Bundesliga bislang an 17 Spieltagen achtmal getroffen hat, hat sich mit dem Werksclub bereits geeinigt. Nun müssen auch die beiden Vereine übereinkommen, denn der 16-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis zum Ende seiner Jugend-Zeit, als bis 2022. Ursprünglich sollte der Angreifer in der Rückserie bereits für die U 19 auflaufen und der Mannschaft helfen, noch den Klassenerhalt zu bewältigen. Nach einigen Trainingseinheiten bei den A-Jugendlichen hat der Verein aber von diesem Vorhaben fürs Erste Abstand genommen. Die Verhandlungen zwischen Bayer und Preußen drehen sich nun um die Ablöse.