Eine volle Hütte deutet sich für den Samstagnachmittag an der Hammer Straße an. Das Heimspiel des SC Preußen gegen den MSV Duisburg (14 Uhr) könnte sogar das bestbesuchte in der gesamten Saison werden, nachdem die Zuschauerzahlen in der enttäuschenden Hinserie deutlich unterhalb der Kalkulation lagen.

Einen gehörigen Anteil daran haben die Zebra-Fans, die ihr komplettes Kontingent bereits ausgeschöpft haben. Alle 2100 Tickets für den Gästeblock waren Anfang der Woche vergriffen, dazu kommen natürlich auch noch noch einige Anhänger der Meidericher, die einen Sitzplatz einnehmen. Die Haupttribüne, die rund 3000 Besucher fasst, ist ebenfalls schon ausverkauft. Duisburger, die als solche durch ihre Kleidung oder ihr Verhalten erkennbar sind, bekommen keinen Zutritt für die Stehplatzbereiche der Heimfans.

Klangvoller Name

Insgesamt sind aktuell 6765 Tickets verkauft, in Summe rechnet der SCP mit gut 8500 Schlachtenbummlern im Stadion. Der Rekord liegt bei 8154, die kurz vor Weihnachten gegen den TSV 1860 München kamen. Anfang August gegen den 1. FC Kaiserslautern waren es exakt 14 weniger.

Nun hat sich mit dem Spitzenreiter aus dem Ruhrgebiet ein weiterer klangvoller Name mit viel Tradition angekündigt, ein neuer Bestwert scheint gut möglich, zumal sich rund um den Verein nach den Transfers des Winters, dem Trainerwechsel und vor allem dem Auftaktsieg nach der Pause in Jena wieder ein Stück weit Zuversicht breitgemacht hat.