Preußen erhalten neuen FLVW-Preis für Zivilcourage

Sechs Tage nach dem rassistischen Vorfall im Preußenstadion, bei dem der Würzburger Spieler Leroy Kwadwo mit Affenlauten verunglimpft und beleidigt wurde, hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen den SC Preußen mit dem neu geschaffenen und ab sofort einmal jährlich vergebenen Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Fans hatten auf der Tribüne nicht nur geholfen, den Täter zu stellen, sondern im gesamten Rund wurde auch „Nazis raus“ skandiert. Der SCP hatte sich hinterher mehrfach positioniert und entschuldigt. In einem offenen Brief an Clubboss Christoph Strässer sowie alle Fans und Mitglieder schreibt FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski: „Sie haben meine Präsidiumskollegen im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) und mich nachhaltig beeindruckt. Und das mit einer Tat, die auch heutzutage selbstverständlich sein sollte, dies aber nicht mehr ist. Sie alle zusammen haben mit Ihrem beherzten Eingreifen und mit der bewiesenen Konsequenz Menschlichkeit gezeigt und ein klares Zeichen gegen Rassismus und die Bagatellisierung von Rassismus gesetzt. Dafür bedanke ich mich im Namen des FLVW - und auch persönlich - sehr herzlich!

Ihre „Nazi raus“-Rufe nachdem ein Zuschauer den Gäste-Profi Leroy Kwadwo rassistisch beleidigt hatte, Ihr Kenntlichmachen dieses Mannes, die Festnahme und schließlich das ausgesprochene Stadionverbot für drei Jahre durch den Verein, lassen mich hoffen. Denn wir alle hier sind verantwortlich dafür, ein Bewusstsein zu schaffen, dass Rassismus keine Bagatelle ist. Wer schweigt, stimmt zu. Das darf der Sport nicht noch einmal.

Wir im FLVW dulden keine Diskriminierung oder Beleidigung aufgrund von Herkunft, Nationalität, Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Identität. Wir stehen für Integration, Inklusion, Gleichbehandlung und Gemeinschaft. Das ist im Ethik-Codex des FLVW festgeschrieben. Der Fußball steht für Akzeptanz und Teamgeist. Und genau das haben Sie, Fans und Verein, am vergangenen Freitag bewiesen.

Deshalb möchten wir Sie, möchten wir Preußen Münster mit dem neugeschaffenen FLVW-Preis für Zivilcourage auszeichnen. Einmal im Jahr soll dieser Preis ab sofort an Vereine und Einzelpersonen verliehen werden, die sich im Sinne unserer im Ethik-Codex formulierten Grundfesten engagiert haben. Genau das haben Sie getan. Und genau dafür muss der Fußball stehen.“