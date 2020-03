Münster -

Von Thomas Rellmann

Was waren das noch für Zeiten. 2012/13 klopften Preußen Münster und Trainer Pavel Dotchev an das Tor zur 2. Liga und mischten den DFB-Pokal auf. Heute stecken beide im Abstiegskampf. Der ehemalige SCP-Coach ist nun bei Viktoria Köln tätig – den Rheinländern sitzen die Adler im Nacken. Am Samstag kommt es zum Wiedersehen.