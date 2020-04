Clubs mehrheitlich für Geisterspiele - Preußen Münster ist dagegen

Hansa Rostock gehört dazu, auch die drei Münchener Vereine 1860, Bayern II und Unterhaching, dazu noch der FC Ingolstadt, MSV Duisburg und Viktoria Köln. Regelmäßig konferieren die Clubs, aber noch nicht einmal hier konnte Konsens über einen einheitlichen Einstieg in das überschaubare Übungsformat des Moments erzielt werden. Ein Trainer aus der 3. Liga, der namentlich nicht genannt werden will, sagte zur aktuellen Lage nur: „Es wird alles ein riesiges Glücksspiel werden.“ Er meint die Wiederaufnahme des Trainings, das Heranführen einer Mannschaft auf Wettkampfniveau und vor allem eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Die Trainingspause seit Anfang März ist jetzt schon länger als jede Sommerpause zwischen zwei Spielzeiten.

Fünf Heimpartien stünden in dieser Saison für Preußen Münster noch an, elf Spieltage sind noch insgesamt auszutragen. Seit Mittwoch steht fest, dass vor dem 3. Mai in Münster regulär auf Sportanlagen nichts passieren wird – der SCP hätte zumindest die Chance, eine Ausnahmegenehmigung für den Trainingsbetrieb zu beantragen. Aber wichtiger ist, dass bis zum 31. August alle Großveranstaltungen mit Zuschauern verboten sein werden. Selbst wenn der Betrieb in der 3. Liga wieder aufgenommen werden sollte, würden die SCP-Begegnungen gegen Halle, Unterhaching, Ingolstadt, Zwickau und Meppen an der Hammer Straße unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Unterschiedliche Meinungen

Für den kaufmännischen Geschäftsführer des SCP, Bernd Niewöhner, steht fest: „Ein Saisonabbruch wäre für uns noch der beste Fall. Mir fehlt der Glaube, dass so viele Spiele ausgetragen und vermarktet werden.“ Geisterspiele im Preußenstadion helfen den Hausherren nicht weiter.

Keine Zuschauereinnahmen, dafür vielleicht ein kleiner Betrag aus der Zentralvermarktung, andererseits ein Corona-Testverfahren für die Preußen-Spieler vergleichbar mit dem von Bundesliga-Akteuren. Und sollte der SCP wieder in den Trainingsmodus einsteigen, dürfte die Kurzarbeit für beendet erklärt werden. Niewöhner: „Wir können uns Geisterspiele nicht leisten.“

Saisonabbruch oder Fortsetzung? Auch hier sind die Meinungen nicht homogen. So rechnen die Verantwortlichen vom 1. FC Magdeburg bei Austragung von fünf Heimspielen ohne Öffentlichkeit mit einem Minus bis zum Saisonende von bis zu 2,1 Millionen Euro, im Falle eines Saisonabbruches mit maximal „nur“ 1,6 Millionen Euro. Ein Minus wird so oder so gemacht. Rostock rechnet es anders vor, beide Vereine schnuppern an der 2. Bundesliga und dem zehnmal so großen TV-Geld-Topf. Letzter Stand der Dinge war, laut „kicker-Sportmagazin“, dass immerhin 13 von 20 Drittligisten für die Saison-Fortsetzung im Mai wären.