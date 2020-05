Preußen Münster kritisiert DFB-Plan

Der Beschluss des DFB-Präsidiums von Montag mag bei der knappen Mehrheit der Fußball-Drittligisten, die sich für eine Saisonfortsetzung ausgesprochen hatten, auf Gegenliebe stoßen. Beim SC Preußen Münster indes hält sie sich in Grenzen: Der Spielbetrieb soll am 26. Mai, so der DFB-Entscheid, fortgesetzt werden. Der neue Rahmenterminplan sieht vor, dass die noch offenen elf Spieltage mit fünf englischen Wochen absolviert werden – Saisonende wäre dann am 30. Juni.

Ausnahmegenehmigung vom Krisenstab?

So weit, so schlecht aus Sicht der Preußen. Die müssen nun beim Chef des münsterischen Corona-Krisenstabes Wolfgang Heuer erst einmal eine Sondergenehmigung beantragen, in Münster spielen zu dürfen. Beim Liga-Rivalen Carl Zeiss hatte die Stadt Jena beispielsweise schon abgewunken. Ein neutraler Trainingsort beziehungsweise ein Ausweichstadion in der Region ist nicht in Sicht. Zudem durften die Preußen noch nicht einmal in Kleinstgruppen trainieren.

Training am Mittwoch

Die erste Teststrecke auf das Virus ist frühestens an diesem Donnerstag, die zweite am Samstag/Sonntag. An diesem Mittwoch wird das Team erstmals nach fast neunwöchiger Pause ins Mannschaftstraining einsteigen. Es bleibt eine Vorbereitungszeit von gerade neun Tagen. Ein wie vom DFB vorgeschriebener Hygiene-Beauftragter (Arzt) steht in Vollzeit nicht zur Verfügung.

Zudem bestehen weiterhin die Zweifel, dass die Saison tatsächlich am 30. Juni beendet werden kann. An diesem Datum laufen jedoch einige Spielerverträge aus. Keine Frage: Durch den DFB-Präsidiumsbeschluss wächst der Druck auf die Clubs – auch auf den SCP.