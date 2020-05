Stadt erteilt Grünes Licht: Preußen spielen Sonntag

Man kennt das ja von Promis, von Künstlern, die zum Gastspiel in irgendeine Stadt kommen: Kleintransporter, im Idealfall verdunkelte Scheiben, Durchfahrt in die Tiefgarage des Hotels, über Aufzüge die Rezeption ignorierend hoch in die Zimmer. Abstand vom Rest der Welt. Fast genau so wird es bei den Preußen in dieser Woche bis zum Heimspiel am Sonntag vor leeren Rängen im Preußenstadion gegen Halle laufen – außer, dass die Kleinbusse keine verspiegelten Scheiben haben. 79 Tage nach der letzten gemeinsamen Einheit darf der SCP am Dienstag wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren. Die zweite Testreihe, die am Montag erfolgt war, hatte wie die erste am Samstag ausschließlich negative Ergebnisse gebracht. Die Voraussetzungen sind damit erfolgt, auch das zuständige Gesundheitsamt gab eine positive Rückmeldung. Nun geht es in die Einsiedelei eines Hotels in der Innenstadt in Münster, sechs Übernachtungen sind dabei Pflicht. Vorgabe vom DFB. Dabei gilt Kontaktsperre – ausgenommen die Fahrt des Teams samt Trainerstab zum Training und wieder zurück. Quarantäne im Herzen der Domstadt könnte so schön sein. Allerdings: Bei einer solch radikalen Ausgangs- und Kontaktsperre ist das eher eine Einkasernierung oder Strafe, weniger ein Vergnügen.