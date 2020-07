Die Preußen wickeln Saison ab – Blick nach vorn mit Hildmann?

Als der Bus der Preußen am Samstagabend das Stadion an der Hammer Straße erreichte, erwartete die Mannschaft eine kleine, feine Fan-Delegation. Abschied von der 3. Liga nach neun Jahren, Abschied von einer vermaledeiten Saison, Abschied vom SCP. Was vermutlich für einen Teil der Spieler gilt, für Sascha Hildmann eher nicht. Das Interesse an einer Weiterverpflichtung des 48 Jahre alte Pfälzers ist verbürgt, die generelle Bereitschaft vom Fußballlehrer, die Dinge in Münster sportlich neu aufzubereiten, auch.

Es sind die zwei Schlüsselentscheidungen, die der Fußball-Drittligist a.D. in naher Zukunft zu klären hat. Wer wird Trainer des Neu-Regionalligisten? Wer übernimmt die Sportliche Leitung des SC Preußen?

Hildmann wie auch Club-Chef Christoph Strässer bestätigen Gespräche miteinander in den letzten Tagen, wobei faktisch die Preußen erst am vergangenen Mittwoch abgestiegen waren. „Natürlich“, sagte Hildmann, und sieht nach diesen Gesprächen über die Zukunft des SCP den Club vorbereitet auf die nächste Saison in der Regionalliga West. Und: „Der Verein ordnet sich. Ich will aber keine Wasserstandsmeldungen abgegeben.“

Neuaufbau mit Hildmann?

Dabei hatte er am Samstag nach der Ankunft des SCP nach dem Auswärtsspiel in Magdeburg durchaus weitere positive Schwingungen gegenüber seiner Person registriert. Es war nur eine Art barometrischer Ausschlag, doch Hildmann dürfte durch die Zustimmung der rund 25-köpfigen Fan-Delegation das Gefühl bestätigt bekommen haben, dass er in Münster als Trainer im neuen Spieljahr erwünscht sein dürfte. Hildmann und Fans, diese Ebene hatte es seit Anfang der Corona-Krise und dem Stop der Drittliga-Saison Mitte März praktisch nicht mehr gegeben.

Insofern half dieses Indiz dem Fußballlehrer vielleicht auch persönlich weiter, Ja zu einem Engagement in Münster sagen zu können. Weil es natürlich nicht nur so ist, dass der SC Preußen ihn weiter verpflichten will, sondern auch der Trainer dahinter stehen muss. Seine 24 Punkte in 18 Meisterschaftsspielen hätten auf die Saison hochgerechnet rein sportlich betrachtet zu Rang zehn oder elf gereicht – wäre da nicht die Hypothek der ersten 20 Spieltage mit kläglichen 16 Punkten gewesen.

Entscheidungen in der Wochenmitte

So muss der SCP die Zukunft in der Regionalliga planen – mit Tempo, wobei die Rasanz der Entscheidungen, die anstehen, nicht jedem gefallen. Club-Chef Strässer jedenfalls hielt sich über das Wochenende bedeckt, man habe am Tag, als die Trennung von Sportchef Malte Metzelder bekannt gegeben wurde, die Agenda festgelegt. In der Wochenmitte seien Entscheidungen zu erwarten.

Plan B gäbe es, was Hildmann aus seinen Gesprächen bestätigte. Und wie schon vor dem letzten Spieltag in Magdeburg sagte er auch: „Ich kann mir die Tätigkeit in Münster sehr gut vorstellen, Regionalliga ist ein Stahlbad, aber Münster wäre eine reizvolle Aufgabe.“ Man kann davon ausgehen, dass er ein mögliches personelles Gerüst des neuen SCP schon im Kopf hat. Sowieso werden die Preise für Spieler von Format in der Corona-Zeit purzeln, bei Transfers ist Geduld gefragt, vielleicht auch etwas Poker-Geschick.

Nun also Regionalliga, eine Klasse mit 22 Mannschaften und 42 Spieltagen. Hildmann will über seine etwaigen Planungen bezüglich eines SCP-Engagements eigentlich nicht sprechen. Aber Ende Juli, Anfang August wäre ein passender Startpunkt für eine Saisonvorbereitung, das erste Punktspiel dürfte am verlängerten Wochenende vom 4. bis 6. September erfolgen.