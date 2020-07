Nach wie vor müssen sich die Fans des SC Preußen vertrösten lassen, was fixe Personalien angeht. Auch vor dem Wochenende gab es keine offizielle Übereinkunft mit einem Trainer, einem Sportlichen Leiter oder Spielern. Immerhin hat der Club aber schon mal ein paar Testspiele abgemacht. Am 8. August ist Drittligist MSV Duisburg erster Gegner, tags darauf geht es gegen die Hammer SpVg aus der Oberliga weiter. In Münster wird am 12. August gegen den Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck gespielt. Außerdem gibt es noch eine Vereinbarung mit dem Holzwickeder SC (Oberliga), hier ist der Termin aber noch offen. Wo jeweils der Anstoß erfolgt und um welche Uhrzeit, wird jeweils kurzfristig abgemacht. Ob Zuschauer zugelassen werden, steht ebenfalls noch in den Sternen. Wer dann genau das Adlertrikot tragen wird, sollte sich allerdings immerhin bis Anfang August geklärt haben.