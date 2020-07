SC Preußen bestätigt: Peter Niemeyer wird neuer Sportdirektor

Münster -

Genau 14 Tage nach dem letzten Drittligaspiel hat der SC Preußen Münster einen neuen Sportlichen Leiter. Der ehemalige Bundesligaprofi Peter Niemeyer tritt ab sofort die Nachfolge des ausgeschiedenen Malte Metzelder an. Per Pressemitteilung bestätigte der Verein damit am Samstag, was unsere Zeitung bereits vorab berichtet hatte. Niemeyer erhält an der Hammer Straße einen Dreijahresvertrag und soll am Montag offiziell vorgestellt werden.