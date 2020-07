Münster -

Von Wilfried Sprenger

Hans-Werner Moors hat in der Fußball-Szene Spuren hinterlassen. Besonders beim SC Preußen. An der Hammer Straße war er einmal Spieler, für kurze Zeit Spielertrainer und vier Mal Chefcoach. An diesem Freitag feiert er seinen 70. Geburtstag und wundert sich, dass sein Rat nicht mehr gefragt ist.