Preußen Münster auf der Suche nach Führungspielern

„Die Jungs machen das gut.“ Peter Niemeyer war durchaus angetan von der Vorstellung des SC Preußen beim dritten Test am Mittwoch beim 1. FC Gievenbeck. 3:0 hatte der Regionalligist gewonnen durch zwei Treffer des 22-jährigen Joel Grodowski sowie ein Tor von Nicolai Remberg (20 Jahre). Ebenfalls am Start: Marcel Hoffmeier (21), Dominik Klann (21), Naod Mekonnen (20), Jannik Borgmann (22), Lukas Frenkert (20), Sven Rüschenschmidt (19), Justin Möbius (23), Ousman Touray (21), Gianluca Przondziono (20) und Luca Piljek (19) aus Heidenheim.

Das klingt ein wenig nach Fußball-Feriencamp, ist aber der Status Quo beim SC Preußen, der es nach der Verpflichtung von Przondziono als drittem externen Neuzugang immerhin fast auf die komplette Corona-Version eines Spieltagskaders bringt.

Drei Wochen bleiben

15 Akteure dürfen dieser Tage auf dem Spielberichtsbogen stehen: 14 stehen dem SCP aktuell zur Verfügung, Testspieler Piljek machte am Mittwoch den Kader voll. Der 19-Jährige hinterließ einen guten Eindruck, fuhr aber nach einem anerkennenden Schulterklopfen von Trainer Sascha Hildmann zunächst zurück in die Heimat.

„Ein guter Junge“, sagt der Preußencoach, „wir behalten ihn im Auge.“ Wie so viele andere Akteure. „Peter Niemeyer und ich sind in ständigem Austausch“, so Hildmann. Die Besetzung der offenen Planstellen ist die dringlichste Aufgabe von Sportdirektor und Trainer. Drei Wochen bleiben, um erstens einen wettbewerbsfähigen Kader von mindestens 23 Akteuren zusammenzubekommen und diesen zweitens auch noch in Rekordzeit zu einer funktionierenden Einheit zusammenzuschweißen.

Rückkehr der Zuschauer Der Wunsch, zum Saisonstart wieder Zuschauer im Preußenstadion begrüßen zu dürfen, eine die Fans und den Adlerclub gleichermaßen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Im Hintergrund seien dafür über Wochen die Weichen gestellt und ein detailliertes Hygienekonzept erarbeitet worden. Dieses wurde am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung mit den Verantwortlichen der Stadt Münster final abgestimmt. Das Fazit aus Sicht des Vereins: Das erarbeitete Konzept, das eine Stadionauslastung von insgesamt 14,3 Prozent vorsieht, ist durchdacht und – zumindest theoretisch – einsatzfähig. Entscheidend für den Zeitpunkt der Rückkehr der Fans sei allerdings nicht das Konzept selbst, sondern die Verfügungslage der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung. Diese schreibt in der jetzigen Form maximal 300 Zuschauer bei Sportveranstaltungen vor. Erst wenn das Land Nordrhein-Westfalen diese Verfügungslage ändert, kann das Konzept des SC Preußen zum Einsatz kommen. Die aktuelle Verordnung gilt noch bis zum 31. August 2020. „Ob im September dann schon ein Schritt nach oben möglich ist, wird von den Infektionszahlen im Land NRW, aber auch in Münster abhängen“, ist auch für Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer eine konkrete Prognose nicht möglich. Den Preußen bescheinigte er aber eine gute Arbeit und gab das Hygienekonzept für den Moment, wenn es die Verfügungslage des Landes zulässt, frei. ...

Leistungsträger gesucht

Im Jobprofil sind jetzt vor allem Dienstjahre im Fußballgeschäft gefragt. Grundsätzlich ist Niemeyer ein Freund aufstrebender Talente: „Entscheidend ist nicht, wie alt jemand ist, sondern wie gut.“ Allerdings habe er aus seiner aktiven Profi-Laufbahn auch mitgenommen, „dass eine Achse ganz wichtig ist. Eine Achse von erfahrenen Spielern, an denen sich die jungen orientieren können.“ Junge haben die Preußen in Hülle und Fülle, die Achslast können derzeit einzig Maximilian Schulze-Niehues (31), Simon Scherder (27) und Alexander Langlitz (29) stemmen.

Bokila abgereist

„Wir sind in Gesprächen“, sagt auch Niemeyer, der trotz der Zeitnot pragmatische Gelassenheit ausstrahlt. „Der Regionalligamarkt ist leer, komplett abgegrast“, beschreibt er den Stellenmarkt, „aber wir werden die Lücken füllen.“ Und das sicher nicht mit Lückenfüllern. Die Spieler, die jetzt auf der Fahndungsliste stehen, müssen nicht mehr vorspielen, sondern kommen schon mit einer belastbaren Fußball-Vita nach Münster. Wie der Niederländer Jeremy Bokila. Der 31-Jährige war am Montag und Dienstag Trainingsgast, reiste aber vor dem Gievenbeck-Test wieder ab.

„Ich kenne ihn und es ist alles fein“, sagt Niemeyer, der den torgefährlichen Angreifer aus den niederländischen Ligen kennt. „Er war hier, um Münster kennenzulernen“, betont Niemeyer – nicht umgekehrt. „Spieler mit diesem Hintergrund müssen nicht zur Probe spielen.“ Der Kontakt zu Bokyla bleibt bestehen, ob er sich für die Preußen entscheiden wird, jedoch fraglich. Allzu viel Zeit bleibt den Preußen-Headhuntern nicht, wenn das Trainingslager in Delsen (25. bis 29. August) nicht zu einer Jugendfreizeit werden soll ...