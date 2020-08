Preußen Münsters Zugang Dennis Daube: Kein Lautsprecher – neben dem Feld

Fußballer inszenieren sich liebend gern in sozialen Netzwerken. Nutzen sie zur Markenbildung, in dem sie den Fans einen Einblick in ihr Privatleben gewähren. Dann steigt die Zahl ihrer Follower. Preußens Neuzugang Dennis Daube hat sich spät drauf eingelassen. Lässt seinen Account bei Facebook aber derzeit ruhen. Einer seiner spärlichen Einträge stammt vom 1. November 2016. Ein Schnappschuss zeigt ihn neben einem weißen SUV. Die Kommentare sprechen für sich – „Tolles Bild, Dennis“, „Maschine, Model“, „Neuer, weißer Renner?“ Flapsige Beiträge, die Daube unbeantwortet lässt. Der 31-Jährige, der in der Tat auch auf dem Laufsteg eine gute Figur abgeben würde, ist abseits des Grüns kein „Lautsprecher“, wie er selbst sagt. „Ich liebe die Ruhe“, verrät der gebürtige Hamburger, der 13 Spiele für den FC St. Pauli im Oberhaus absolvierte.

Familie, Freunde – sie alle hat er in der Hansestadt zurückgelassen. Für Union Berlin, für den KFC Uerdingen. Und nun für Preußen Münster. „Ich freue mich auf diese Stadt“, sagt er, „und bin für jeden kulturellen Tipp dankbar“. In der Innenstadt war er noch nie, den Dom kennt er nur aus dem Fernsehen. „Das wird sich zeitnah ändern“, verspricht er. Sein erster Trip wird ihn auf den Prinzipalmarkt führen. „Das soll ganz nett sein dort.“

31-Jähriger soll Führungsspieler werden

Noch hat er keine Bleibe gefunden, pendelt täglich von Krefeld aus. Dort hat er seine Wohnung bereits gekündigt. Bei der Suche nach einer Bude im Herzen Westfalens ist Team-Manager Harald Menzel behilflich. Der hält Ausschau nach ein paar Quadratmetern mehr – Daube hat daheim auf der Terrasse eine Tischtennisplatte stehen, die zieht mit nach Münster. Mit Freunden steht er oft an der Platte. Oder, so wie jetzt im Trainingslager in Delden, mit seinen Kollegen. Die müssen nicht selten dran glauben. Daube kann’s einfach. Alexander Langlitz, Jules Schwadorf, Athletiktrainer Tim Geidies – sie alle zogen den Kürzeren.

Und wenn nebenbei noch etwas Zeit bleibt, schaltet die Fachkraft für Lagerlogistik die Play-Station ein. Daddelt im Ultimate-Team-Modus von Fifa. In seinem Kader: nur die besten. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ...

Am Samstag letzter Test in Bocholt Eine liebgewonnene Tradition zieht sich von der Kreisliga bis zu den Profiligen durch: Neuzugänge müssen zum Einstand ein Lied trällern. Auch der SC Preußen pflegt diesen Brauch. Am Donnerstagabend mussten sie ran, Dennis Daube, Jules Schwadorf, Justin Möbius und Co. – ohne Gesangsausbildung. „Gruselig bis akzeptabel“, reichte die Bandbreite für Trainer Sascha Hildmann. Eine Riesengaudi war es allemal. „Wir sind hier in Delden enger zusammen gerückt“, sagt er erfreut. Am Samstag steht vor der Abfahrt zum letzten Test nach Bocholt noch ein längerer Spaziergang auf der Tagesordnung, dann steigt der Tross in den Bus, um beim Oberligisten im Westmünsterland die Generalprobe vor dem Auftakt am Freitag in Rödinghausen zu absolvieren (15 Uhr). Möglich, das einzig Schwadorf wegen muskulärer Probleme geschont wird. In den letzten Tagen im Trainingslager wurde vor allem intensiv am taktischen Feinschliff gearbeitet. ...

Wenn er schon neben dem Feld eher introvertiert wirkt, so legt er diese Rolle im Trikot ab. Er ist ein Führungsspieler, der die jungen Talente anleiten soll – und kann. „Dieser Verantwortung bin ich mir bewusst, und werde ihr gerecht“, verspricht der Mittelfeldmann, der sich auf der Sechs, der Acht oder der Zehn pudelwohl fühlt.

Nebenbei ist er dabei, das Zertifikat „Spielanalyse & Scouting“ zu erwerben. Sechs Monate dauert das Fernstudium. Nicht unmöglich, dass er irgendwann selbst an der Linie steht, um Nachwuchs zu sichten. Dann vielleicht wieder in der Heimat. „Dorthin werde ich irgendwann zurückkehren.“ Vielleicht als Drittligaspieler. Sollte er seinen neuen Club in naher Zukunft aus der Regionalliga führen, hätte er seinen Auftrag mit Auszeichnung erfüllt.