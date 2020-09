Joel Grodowski dürfte am Samstag beim ersten Regionalliga-Heimspiel des SC Preußen Münster gegen den SV Bergisch Gladbach als vorbildliches Musterbeispiel in die Geschichte der Corona-Hygienemaßnahmen eingehen. Wenn die Kollegen vor dem Einlaufen ihre Mund-Nasen-Bedeckungen ablegen, wird der 22-jährige Mittelstürmer seine Maske noch einmal justieren und stramm ziehen. Im Dienstagstraining hatte sich Grodowski eine Fraktur des Nasenbeins zugezogen und ließ am freien Mittwoch Maß nehmen für eine Schutzmaske, die er erstmals in der Übungseinheit am Donnerstag präsentieren und am Samstag zur Ligareife bringen wird.

Alternative Schutzmaßnahmen fallen Trainer Sascha Hildmann derzeit nicht ein, weil seine einzige verfügbare Sturmspitze aktuell unverzichtbar ist. „Der wird schon spielen können“, sagt er deswegen mit viel Überzeugung und noch mehr Pragmatismus. Grodowski ist Einzelkämpfer in der Preußenspitze, ein zweiter Stoßstürmer steht noch auf der Fahndungsliste.

300 Zuschauer zugelassen

Zudem fällt mit Jules Schwadorf ein weiterer Offensivmann definitiv an diesem Samstag und nach allen medizinischen Prognosen mindestens auch für die beiden Auftritte in der folgenden englischen Woche aus. Immerhin hatte sich die befürchtete Schultereckgelenksprengung des 27-Jährigen aus der Partie beim SV Rödinghausen zu einer nicht minder schwer auszusprechenden, aber deutlich harmloseren Schultereckgelenkzerrung entpuppt – die befürchtete Zwangspause wird sich vermutlich in Wochen und nicht in Monaten bemessen lassen.