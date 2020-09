Liveticker: Preußen Münster - SV Bergisch Gladbach 09

Münster -

Preußen Münster bittet zum Heimdebüt in der Fußball-Regionalliga - wenn auch im überschauberen Rahmen: 125 Fans konnten sich auf dem elektronischen Marktplatz ein Ticket sichern, weitere 175 Plätze wurden an Ehrengäste und Funktionsträger vergeben - die Spieler des SV Bergisch Gladbach haben freien Eintritt. Alle anderen verpassen nichts, wenn sie am Samstag ab 13.30 Uhr unseren Liveticker verfolgen.