Straelen -

Neuland für den SC Preußen Münster: Nach dem gelungenen Erstkontakt mit dem SV Bergisch Gladbach am Wochenende (4:0) darf der Regionalligist heute erstmals in seiner Vereinsgeschichte gegen den SV Straelen ran. Wir haben die Preußen an die niederländische Grenze begleitet und halten Sie über das Spiel (Anstoß: 19.30 Uhr) auf dem Laufenden.