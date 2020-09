Der SC Preußen Münster bereitet sich auf einen Massenansturm vor. Zumindest gemessen an der gespenstischen Corona-Kulisse und auch an den drei Hundertschaften vom vergangenen Wochenende, könnte es beim vierten Saisonspiel am Samstag gegen den VfB Homberg mit 990 Zuschauern schon wieder richtig Stimmung in der Hütte geben.