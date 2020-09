Münster -

Nach dem geglückten Einstieg in die neue Saison will sich der SC Preußen Münster weiter in der Spitzengruppe der Regionalliga West festsetzen. Hilfreich wäre hierfür ein weiterer Heimsieg: Am 4. Spieltag empfängt der SCP am Samstag den VfB Homberg. Wir berichten live von der Partie (Anstoß 14 Uhr).