Am Mittwochnachmittag stand der neue Mann kurz im Mittelpunkt und posierte für das Vorstellungsfoto zumindest schon einmal im Freizeitshirt der Preußen – für den ersten Auftritt im „echten“ Adler-Trikot am gleichen Abend war die Zeit dann aber doch zu knapp. Dafür dürfte Osman Atilgan aber spätestens beim nächsten Liga-Auftritt am 3. Oktober bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln im Spieltagskader des SC Preußen Münster auftauchen. Der 21-jährige Rechtsaußen wechselt vom Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden an die Hammer Straße.

„Osman ist ein sehr talentierter Spieler, der seine Qualitäten schon auf hohem Niveau unter Beweis stellen konnte“, freut sich Sportdirektor Peter Niemeyer auf einen Spieler, der in der Offensive verschiedene Positionen besetzen kann und damit das Anforderungsprofil seines neuen Arbeitgebers bestens erfüllt.

Der im niedersächsischen Nordenham geborene Atilgan wurde beim JFV Nordwest ausgebildet, spielte dort an der Seite von seinem neuen Mannschaftskollegen Okan Erdogan. Nach 26 Partien in der A-Junioren-Bundesliga für den JFV zog es ihn im Alter von 17 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo. In Dresden bestritt er zehn Zweitliga-Spiele und erzielte dabei ein Tor. In der Saison 2019/20 war er an den Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehen. Dort reichte es für einen 90-Minuten-Einsatz gegen die Preußen (1:0) und einen weiteren Kurzauftritt, ehe eine Schambeinentzündung das Leihgeschäft vorzeitig wieder beendete. In Dresden kam er anschließend nicht mehr zum Einsatz.