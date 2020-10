Das unglückliche 3:3 gegen Arminia Bielefeld nach 3:0-Führung war wohl noch in den Köpfen der jungen U-17-Fußballer des SC Preußen – nach dem torlosen Remis bei den favorisierten Jungs vom FC Schalke 04 am Dienstagabend ist die Erinnerung daran aber wohl endgültig verblasst. Das Bundesligateam des SCP verdiente sich das Unentschieden in Gelsenkirchen mehr als redlich. – Und hatte in Torhüter Matthias Bräuer sogar den Mann des Tages in seinen Reihen. Der Keeper parierte zwei (!) Schalker Strafstöße innerhalb von drei Minuten. „Wir sahen uns schon um den Lohn gebracht“, schilderte Preußen-Trainer Tobias Harink nach den jeweils richtigen Entscheidungen des Schiedsrichters in der 60. und 62. Minute. Da hatte sich die ansonsten stark und konzentriert wirkende Preußen-Abwehr ein wenig misslich aus der Affäre gezogen. Bräuer richtete es auf seine Weise: Famos.

Der Preußen-Coach hatte an diesem verregneten Abend wenig zu kritisieren. Die Münsteraner erspielten sich, ebenso wie die Gastgeber, gute Chancen. Hüben wie drüben blieben die Möglichkeiten ungenutzt. Die Preußen waren – basierend auf der sicheren Defensive – auf Augenhöhe und verdienten sich die Punkteteilung – mit etwas Glück und Bräuer als Rückhalt.

SCP;Bräuer – Dybiec, Öztürk, Bena, Pinto – Becker, Sarrafyar – Wensing, Evers (80. Czarnecki), Bayir (60. Wiemer).