2:1 gegen Wiedenbrück: Der SC Preußen ist zurück in der Erfolgsspur

Zurück in der Erfolgsspur vor der saisonalen Rekordkulisse. Wobei das 2:1 (2:1) des SC Preußen Münster über den SC Wiedenbrück keine Gala war, wie auch 1997 Zuschauer zwar ein Lichtblick in der Corona-Krise sind - mehr aber auch nicht. Immerhin gewonnen, das 0:1 aus Essen verdrängt, die Pflicht erfüllt. So oder so ähnlich dürfte das Fazit auch von Trainer Sascha Hildmann lauten.

Gut 20 Minuten tat sich der SCP mal so richtig schwer mit dem offensiv eingestellten Gast. Wenig bis gar nicht ging. Die Führung fiel dementsprechend überraschend. Es war ein Geschenk der Gäste, als David Hüsing und Tormann Marcel Hölscher uneins über den Ball waren. Pech für Wiedenbrück, dass das im eigenen Fünfmeterraum war. Und Pech auch, dass da auch noch Julian Schauerte stand und zur Führung abstaubte.

Keine fünf Minuten später ließ es sich Joshua Holtby nicht nehmen, aus knapp 20 Metern die Kugel zum 2:0 ins SCW-Tor zu schlenzen. Ein Kunstschuss. Kurz und knackig hatten die Preußen die Verhältnisse in ihre Richtung gedreht.

Langlitz in die Wolken

Jetzt lief es etwas besser, Ousman Touray kam fast zum Abschluss, Alexander Langlitz feuerte den Ball in die Wolken, Wiedenbrück war erst einmal der Spaß genommen. Die Konstellation war perfekt für die Hausherren, genau das, was man für ein Flutlichtspiel vor eigenem Anhang braucht. Ein kurzes Glück.

Bis zur 42. Minute: Ein vermeintliches Wiedenbrücker Handspiel, vermutlich von Lukas Demming, vor dem SCP-Strafraum ahndete Schiedsrichter Leonidas Exuzidis aus Castrop-Rauxel nicht, Phil Beckhoff nutzte die Gunst und bediente Torschütze Viktor Maier perfekt. Das 1:2 holte die Ostwestfalen zurück in die Partie.

Der SCP wackelte, gerade auf der rechten Seite passte nicht alles. Noch bevor die Stunde geschlagen hatte, versuchte sich SCP-Coach Hildmann an der Kurskorrektur, wechselte doppelt – Wiedenbrück hatte dennoch eine Doppelchance gleich durch Leon Tias Weitschuss und einen Kopfball von Durim Berisha.

Rot für Viktor Maier

Es passierte aber nicht wirklich viel, ehe Farbe ins Spiel kam. Marcel Hoffmeier und Viktor Maier überhäuften sich mit einer Reihe von Nickeligkeiten, ehe der Widenbrücker eine Tätlichkeit am Preußen-Verteidiger beging – Linienrichter Tim Zahnhausen hatte es gesehen, 70 Minuten waren vorbei. Der SCW in Unterzahl.

Erst in der 81. Minute aber kam der eingewechselte Benedikt Zahn zu einer Chance, wenig später Okan Erdogan, dann noch mal Zahn mit einer „1000-Prozentigen“, ehe Justin Möbius die Latte traf. Am Ende gab es Chancen satt, der SCP hatte es sich selber schwer gemacht – aber dann doch gewonnen. Immerhin.

Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Scherder, Hoffmeier, Heidemann - Daube (85. Klann), Erdogan - Schauerte, Holtby (73. Möbius), Touray (57. Grodowski)- Remberg (57. Zahn).

Wiedenbrück: Hölscher - Latkowski (78. Geller), Twyrdy, Berisha, Hüsing - Lohmar (82. Klantzos), Demming, Kaptan - Beckhoff (73. Osawe), Maier, Szeleschus (57. Tia).

Tore:1:0 Schauerte (21., keine Vorarbeit), 2:0 Holtby (25., Pass Schauerte), 2:1 Maier (42., Pass Beckhoff)

Zuschauer: 1997

Schiedsrichter: Exuzidis (Castrop-Rauxel)

Rot: Maier (70.) Tätlichkeit an Hoffmeier

Gelb: - / Beckhoff, Latkowski, Demming

Bes. Vorkommnis: Gelb für SCP-Trainer Hildmann wg. unsportlichem Verhaltens.