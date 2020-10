Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehues war sich keiner Schuld bewusst, als am Samstag nach 28 Minuten im Regionalligaspiel des SC Preußen Münster beim Bonner SC der erste Treffer dieser Partie fiel. Dennoch stand der 31-Jährige in dieser Szene eindeutig im Mittelpunkt des Geschehens – zumindest aus Sicht der automatisierten Kamera von sporttotal.tv, die den SCP-Schlussmann in seinem leuchtend gelben Dress in der laufenden Spielzeit ganz offensichtlich zum persönlichen Liebling erkoren und nicht zum ersten Mal fernab des Spielgeschehens ausführlich ins Visier genommen hat. „Ich habe schon gehört, dass das wieder passiert ist“, sagt Schulze Niehues schulterzuckend, „ich wüsste aber nicht, ob und wie ich das beeinflussen kann.“

Aus weiter Ferne

Und so blieb den Preußenfans vorm Bildschirm vom Führungstreffer der Preußen durch Benedikt Zahn nur der Blick auf den Preußen-Keeper, wie er Mitte der eigenen Hälfte das rund 70 Meter entfernte Geschehen vor dem gegnerischen Tor beobachtet und schließlich beide Arme jubelnd hochreißt: 1:0 für die Preußen. Kopfball oder Fallrückzieher, stramm in den Winkel oder flach ins Eck, Vollspann oder Hacke? Keiner weiß es. Wir haben nachgefragt beim Mann, dem wir beim Zusehen zugesehen haben: „Puuh, da muss ich auch noch mal drüber nachdenken, das war ein bisschen unübersichtlich: Alexander Langlitz will aufs Tor schießen, der Ball rutscht irgendwie ab und rollt schräg am Tor vorbei. Am linken Pfosten grätscht Benne den dann rein“, lautete die Ferndiagnose von Schulze Niehues. Ein wichtiges Tor für die Preußen, aber zweifellos kein Treffer für die Ewigkeit. „Nein, nicht wirklich. Benedikt beweist da seinen Torriecher. Ein Kandidat fürs „Tor des Monats“ war es eher nicht.“ Zumal es aus dieser Kameraperspektive sehr, sehr fern gelegen hätte, den Treffer überhaupt in die nähere Auswahl zu nehmen.

Unnötige Gegentreffer

Ansonsten blieb die Kamera am Samstag meist vorbildlich in Ballnähe und konnte schließlich auch noch einen Treffer übertragen, bei dem sowohl Spielgerät als auch Schulze Niehues im Bild waren: Den 1:2-Anschlusstreffer der Bonner konnte der Preußen-Keeper nicht verhindern, aber im Nachhinein deutlich besser beschreiben. Darauf kann an dieser Stelle verzichtet werden, nicht aber auf den Hinweis, dass sich solche Szenen künftig seltener vor seinem Kasten abspielen sollten: „Da müssen wir abgezockter und souveräner werden, diese Gegentreffer sind ärgerlich, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.“