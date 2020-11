Marko Dedovic feierte im Kasten sein Pflichtspiel-Debüt als Profi. Die Bilanz: Er musste nicht hinter sich greifen.

Haben Sie etwas zu meckern nach der Premiere gleich ohne Gegentor?

Dedovic: Nein. So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Der Sieg steht über allem. Das „Zu-Null“ lag aber nicht an mir, sondern an den Jungs davor in der Kette. Bis auf den einen Kopfball kurz nach der Pause kam ja nichts aufs Tor.

Waren Sie angespannt?

Dedovic: Nicht wirklich. Ich habe ja schon Testspiele gemacht und bin 23, nicht mehr 18. Aber ich bin seit sechs Jahren im Verein und habe diesem Tag natürlich schon länger entgegengefiebert.

Sie haben zweimal per Faustabwehr geklärt. Typisch für Sie?

Dedovic: Es lag eher daran, dass ich neue Handschuhe hatte und beim Aufwärmen nicht so die Fangsicherheit gespürt habe. Da bin ich auf Nummer sicher gegangen.