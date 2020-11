Münster -

Von Ansgar Griebel

Wehe, wenn er losgelassen: Erst Retter in letzter Minute, dann Unglücksrabe in der Nachspielzeit in Wuppertal. Erst Rotsünder in Bonn, dann Matchwinner gegen Ahlen. Und in Lippstadt schließlich nicht zu stoppender Quälgeist für die gegnerische Abwehr. Nicolai „Rambo“ Remberg lässt es krachen.