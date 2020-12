Münster -

Von Thomas Rellmann, Thomas Rellmann

Was ist von Preußen Münster in dieser Saison noch zu erwarten? Der Aufstieg wohl nicht. Abwehrchef Simon Scherder erklärt, warum ihm die jüngsten Rückschläge wehtaten, warum die Saison lang werden kann und warum die Adler 2021/22 so richtig angreifen könnten.