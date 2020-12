1:0 gegen Aachen: Joker Möller beendet Sieglos-Serie von Preußen Münster

Drei Fragen an Niklas Heidemann

Dauerbrenner Niklas Heidemann war einer der Antreiber beim zehnten Saisonsieg.

Sind Ihnen ein paar Steine vom Herzen gefallen, als der Ball doch noch drin war?

Heidemann: Ja, wir haben es endlich mal bis zur 85. Minute erzwungen. Es zehrt natürlich an den Kräften und den Nerven, wir hatten alle im Hinterkopf, dass wir in den letzten Wochen so viele Chancen liegengelassen hatten. Aachen stand sehr tief, hat geschickt verteidigt. Es war nicht einfach, den Block zu brechen, aber wir sind immer wieder angelaufen.

Wie ist die Mannschaft mit der Negativserie zuletzt umgegangen?

Heidemann: Im Training ließ sich wegen der englischen Wochen ja nicht viel machen. Wir haben einfach analysiert, der Coach hat die Dinge immer wieder angesprochen. Und wir haben diesmal das Glück wirklich erzwungen.

Gut, dass bald Weihnachtspause ist?

Heidemann: Das ist gerade schon eine extreme Zeit. Was wir in drei Monaten alles so durchziehen ... Aber ich fühle mich gut, gebe gerne Vollgas. Und dann gibt’s nur eins: Rein, rein, rein!